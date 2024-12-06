Mersin'de akraba katliamı: 3 ölü

Mersin'in Mezitli ilçesi Kuyuluk Mahallesi'ndeki bir evde, 4 Aralık'ta akşam saatlerinde iddiaya göre C.U., amcaları Öner Uyar ve Ramazan Uyar ile akrabası Tuna Özel arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından C.U. yanında bulundurduğu bıçakla Öner Uyar ve Ramazan Uyar ile Tuna Özel'i bıçaklayarak öldürdü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri cinayetin işlendiği evde inceleme yaptı.



Olay yerinden kaçan C.U. yakalanarak gözaltına alındı.