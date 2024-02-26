Mersin'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı.

Mersin'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

'in Yenşehir ilçesinde M.K'nin kullandığı 33 DLH 50 plakalı , Çiftlikköy Mahallesi 34. Cadde'de, S.Ö. idaresindeki 33 CSH 99 plakalı otomobille çarpıştı.

Devrilen ambulanstaki sürücü, sağlık çalışanları Y.G, F.Ö.Ö. ve F.B.Y, hasta H.K. ile otomobil sürücüsü S.Ö. ve yanındaki çocuğu B.K.Ö. yaralandı.

Mersin'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı - 1

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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