Mersin'de anne 5 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Mersin'de psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 27 yaşındaki kadın, 5 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü.

Korkunç olay, merkez Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi 101110 Sokak'taki 2 katlı evde meydana geldi.

İddiaya göre psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 27 yaşındaki Revşan D, girdiği bunalım sonrası 5 yaşındaki çocuğu Mert Veysel K'yi bıçaklayarak ağır yaraladı.

ÇIĞLIKLARI DUYANLAR EVE KOŞTU

Çığlıkları duyarak eve giden komşularınca Mersin Şehir Hastanesi'ne götürülen minik çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, anne Revşan D'yi, gözaltına aldı.

Polis, olayın meydana geldiği evde inceleme yaparken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

