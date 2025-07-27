Mersin'de anne ve kızın cinayet şüphelisi aranıyor

Ekipler, Türkan Söylemez ve kızı Aygül Çınar’ı kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde başından vurulan Söylemez'in hayatını kaybettiği belirlendi.



Yaralanan Çınar ise ambulansla Mersin Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aygül Çınar da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



Türkan Söylemez ve Aygül Çınar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Akbelen Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.



Olaya ilişkin soruşturma devam ederken, evden çıkıp kaçtığı belirtilen Aygül Çınar'ın kayınbiraderi Ö.Ç.’yi yakalama çalışmaları sürüyor.