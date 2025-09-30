Mersin'de asansör faciası: 27 yaşındaki Pelin yaşamını yitirdi
Mersin'in Tarsus ilçesinde, halatın kopması sonucu 7'nci kattan zemine çakılan asansördeki Pelin Kıyga hayatını kaybetti.
Mersin'de asansör faciası yaşandı. Olay, sabah saatlerinde Tarsus ilçesi Altaylılar Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi.
7'NCİ KATTAYKEN HALAT KOPTU
Belediye personeli Pelin Kıyga'nın (27) işe gitmek için evden çıktıktan sonra 7'nci katta bindiği asansörün halatı koptu. Kıyga'nın bulunduğu kabin, zemine çakıldı.
Binada oturanların ihbarı üzerine adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILAN GENÇ KADIN KURTARILAMADI
Kabinden ağır yaralı halde çıkarılan Pelin Kıyga, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Burada tedaviye alınan Kıyga, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Evli ve 1 çocuk annesi Pelin Kıyga'nın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.
- Etiketler :
- Mersin Tarsus
- Ölüm
- Asansör