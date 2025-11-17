Mersin'de asansör faciası: Pelin’in ölümüne neden olan kazada 1 tutuklu tahliye oldu

‘HAFİF KUSURLU’ ETİKET YAPIŞTIRILMIŞ

Asansörün bakım ve onarımlarının ‘G. Asansör’ firması tarafından yapıldığına dair etiketlerin yer aldığı belirtilen raporda, 27 Mart'taki periyodik bakım sonrası Makine Mühendisleri Odası tarafından kontrol yapıldığı ifade edilirken, kontrol sonrası asansörün kullanılmasında sakınca olmadığı, tespit edilen uygunsuzlukların 27 Mart 2026 olan bir sonraki periyodik kontrol tarihine kadar giderilmesi gerektiği ve düzeltme süresinin 12 ay olduğu bilgilerinin yer aldığı ‘Mavi etiket’ (Can ve mal güvenliğiniz için hafif kusurlu seviyede risk oluşturduğunu belirten etiket) yapıştırıldığının görüldüğü belirtildi.

'BETON AĞIRLIKLAR ASANSÖRÜN ÜZERİNE DÜŞMÜŞ'

Raporda, kazanın yaşandığı asansör sisteminde yapılan incelemede, kabin ve denge ağırlığını taşıyan halatların sağlam olduğu aktarıldı. Kazanın yaşandığı asansöre ait kuyu sisteminde yapılan incelemede ise asansörün denge ağırlığını taşıyan metal çerçevenin almış olduğu fiziksel darbeyle 2 parçaya bölünerek hasarlanmış olduğu belirtildi. Raporda, denge ağırlığını taşıyan metal çerçevenin bir bölümünün kuyu tabanına, diğer yarısının ise asansör kabini üzerine beton ağırlıklarla düştüğünün görüldüğü aktarıldı.

ASANSÖRE BİNMEDEN ÖNCE HATA VERMİŞ

Kaza günü Pelin Kıyga'nın saat 07.20'de asansöre bindiği belirtilen rapora, asansör arıza kodları kayıtları da eklendi. Kayıtlara göre, asansörün saat 07.14'te ‘Er59’ hata koduyla ‘Kabin ters yöne hareket ediyor’ uyarısı verdiği belirtildi. Asansör kabinin saat 07.28'de eksi 1’inci kata düştüğü ifade edilen raporda, kaza sonrası asansörün 11 dakikada aralıklarla kontrol birimine 5 ayrı hata kodu daha gönderdiği dile getirildi.