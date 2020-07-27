Mersin'de asker otobüsü faciası: 4 şehit

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Mersin'in Mut ilçesinde, Mut-Karaman yolu Sertavul mevkisinde askerlerin bulunduğu otobüs saat 07.20 sularında devrildi.



Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

4 ŞEHİT, 27 YARALI

Kazada 2 sürücü hayatını kaybetti, 4 asker şehit oldu, 27 asker de yaralandı.

Askerlerin, Manisa'dan Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gönderildikleri ve KKTC'ye intikal edecekleri öğrenildi.



İlk gelen bilgi ise şehit asker sayısının 5 olduğu yönündeydi ancak kayıplardan birinin asker değil ikinci şoför olduğu ortaya çıktı.



Yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor.

BAKAN AKAR'DAN KAZA BÖLGESİNDE İNCELEME

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kaza sonrası beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Mersin'e gitti.

Mut ilçesinde Mersin Valisi Ali İhsan Su ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, kaza yerine geçti.

Akar olay yerinde incelemelerde bulundu, Vali Su ve diğer yetkililerden bilgi aldı.

''İLK BİLGİLERE GÖRE ARAÇTA TEKNİK ARIZA OLDU''



Akar, kaza yerindeki incelemelerinin ardından beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Mut Devlet Hastanesi'ne geçti. Burada yaralı askerleri ziyaret eden, sağlık durumlarına ilişkin yetkililerden bilgi alan Akar, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin güne elim bir kaza ile başladığını belirtti.



Akar, kazada iki otobüs şoförünün hayatını kaybettiğini, 4 askerin şehit olduğunu açıklayarak, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.



Kazada 27 askerin yaralandığını, bunlardan entübe durumdaki dördünün Mersin'deki hastanelere sevk edildiğini aktaran Akar, "Diğer yaralılarımız burada Mut Devlet Hastanesi'nde. Onları ziyaret ettik. Onlarda kritik bir durumun olmadığını memnuniyetle müşahede ettik. Özelikle bu dönemde TSK'nın, Kara Kuvvetlerimizin çok çeşitli intikalleri var. Bu intikaller sürekli yapılmakta. Bu intikallerle ilgili arkadaşlarımızın bilgisi, tecrübesi çerçevesinde olabildiğince hassas planlama yapılmakta ve olabildiğince planlı bir şekilde bu intikaller icra edilmekte" dedi.

Akar, kaza yapan otobüsün dün saat 21.45'te Manisa Alaşehir'den hareket ettiğini daha sonra Afyonkarahisar'da saat 2.40'da mola verildiğini, şoför değişiminin, otobüsün bakımının yapıldığını ve tekrar yola devam edildiğini anlattı.



Konya'da saat 06.30 civarında ikinci molanın verildiğini bildiren Akar, "Orada da benzer şekilde şoför değişimi ile dinlenme ve diğer ihtiyaçların karşılanması gerçekleşti. Bu çerçevede intikal devam ederken saat 07.20 civarında maalesef bu olay meydana geldi. İlk aldığımız bilgilere göre, araçta teknik arıza meydana geldiği, frende problem olduğu, frende bir boşalma söz konusu olduğuna dair görgü tanıklarından bilgiler aldık" ifadelerini kullandı.



Bakan Akar, olaya ilişkin idari ve adli çalışmaların tamamlanmasının ardından kazanın nasıl olduğunun tam olarak ortaya çıkarılacağına dikkati çekerek, şöyle konuştu:



"İlk aldığımız bilgilere göre, kazaya karışan otobüsün şoförünün gerçekten soğukkanlı şekilde elinden gelen her türlü gayreti gösterdiğine dair bilgiler var. Bu bilgiler daha sonra alınan ifadelerle teyit edilecek. Aldığımız bilgiler çerçevesinde, şoförün frende bir problem olduğu konusunda otobüsü uyardığını, herkesin dikkatli olması, tutunması gerektiğini, sağ tarafın uçurum olduğunu, sol tarafın daha müsait olduğunu, karşı yöne geçmesi gerektiğini, karşı yönden gelen bir araç olduğunu, araca çarpmamak için manevra yaptığını, öndeki araca çarparak durmak konusunda bazı tavsiyeler alındığını fakat bunların da tehlikeli olduğunu düşünerek aracı yatırmanın en doğru yol olduğunu, hatta bir rivayete göre şoförün, ikinci şoförün veya muavinin telefonla bazılarını arayıp bu konuyu konuştuklarına, tavsiye aldıklarına dair de bilgiler var. Bu çerçevede elinden gelen gayreti göstermesine rağmen maalesef sonunda bu elim kaza meydana gelmiş bulunuyor."



"TEDBİRLERE RAĞMEN MEYDANA GELEN KAZANIN BÜYÜK ÜZÜNTÜSÜ İÇİNDEYİZ"



Alınan bütün tedbirlere rağmen meydana gelen kazanın büyük üzüntüsü içinde olduklarını belirten Akar, "Bunların tekrar etmemesi için elimizden gelen her türlü tedbiri aldık, almaya devam edeceğiz" dedi.



Hulusi Akar, entübe olan 4 yaralıdan 2'sinin boynunda problem olduğunu ifade ederek, "Dolayısıyla bunun üzerinde doktorlarımız hassasiyetle duruyorlar. Diğer taraftan birinin kafa ve göğüs problemi, diğer bir askerimizin de kafasında travmadan dolayı sıkıntı var. Doktorlarımız yoğun bir gayret içindeler. Buradaki aldığımız tedbirler çerçevesinde yoğun bir çalışma sürüyor. Bu konuda yapılabilecek ne varsa bunların hepsi yapıldı. Hem Adana'dan hem de Konya'dan gelen ambulans helikopterle gerekli nakiller yapıldı" bilgisini verdi.



Yaralıların kaldırıldıkları hastanelere ilişkin bilgileri paylaşan Akar, şöyle konuştu:



"Mersin Üniversitesi'nde 4, Mersin Şehir Hastanesi'nde 4 yaralımız var. Onların tedavisi devam ediyor. Silifke'de ve Erdemli'de 2'şer hastamız var. Diğer yaralılarımızın da 15 yaralımızın da şu anda burada tedavisi sürüyor. Onların durumunda herhangi bir kritiklik yok. Bütün hastane çalışanlarımıza, sağlık personeline en içten duygularla teşekkürlerimi sunuyorum, Valimize ve tüm mülki görevlilerimize, güvenlik görevlilerimize de teşekkür ediyorum. Bütün ailelere büyük geçmiş olsun diyorum. Şehit olan 4 askerimiz ile 2 şoförümüze Allah'tan rahmet, ailelerine de sabırlar diliyorum."



Öte yandan, Bakan Akar ve Orgeneral Dündar, kaza yerindeki incelemelerinin ardından konvoydaki diğer askerlerin bulunduğu yere geldi. Kaza hakkında bilgi alan Akar, askerlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

KKTC'DEN ŞEHİTLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başbakanı Tufan Erhürman, Mersin'in Mut ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajları yayımladı.



Cumhurbaşkanı Akıncı, mesajında, “Görev ifa etmek üzere Kıbrıs’a gelmekte olan askerleri taşıyan otobüsün Mersin’de kaza yapması sonucunda 5 askerin şehit olduğunu, 10 askerin de yaralandığını büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum” ifadelerini kullandı.



Şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı dileyen Akıncı, yaralı askerler için acil şifa temennisinde bulundu.



KKTC Başbakanı Tatar, Twitter’dan yaptığı açıklamasında, “Kaza sonucu, KKTC’ye gelecek olan 5 Mehmetçiğimizin şehit olmasını, 10 Mehmetçiğimizin de yaralanmasını büyük bir üzüntü ile öğrendik. Yaralılarımıza acil şifalar, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaslı aileleri ile milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun” ifadelerine yer verdi.



CTP Genel Başkanı Erhürman da “Türkiye'den ülkemize gelmek için yola çıkan askerleri taşıyan otobüsün yaptığı kaza sonucunda beş askerin şehit olduğunu ve on askerin yaralandığını üzüntüyle öğrendim. Şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim” ifadelerini kullandı.



KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da "Ülkemize gelerek vatani görevini yapacak olan Türk gençlerinin Mersin'de bir kazada şehit olması hepimizi derinden üzmüştür. Allah rahmet eylesin, ailelerine Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türk halkına başsağlığı ve sabır diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.