Mersin'de baba dehşeti: Oğullarını vurdu

Mersin'de bir kişi, oğulları ile onların arkadaşını tüfekle vurarak yaraladı.

Olay, dün, Aliefendioğlu Mahallesi'nde meydana geldi.

Hasan ve Kenan T. kardeşler, arkadaşları Cengiz U. ile birlikte babaları İbrahim T. ile konuşmak için evine gitti.

Burada çıkan tartışmanın ardından iki kardeş ile İbrahim T., evden çıkıp 33 NER 77 plakalı kamyonete binerek bölgeden uzaklaştı.