Mersin'de baraj gölüne giren genç boğuldu

Mersin'de sıcak havadan bunalıp, Berdan Baraj Gölü’ne giren Aslan Tamuçu (21), boğuldu.

Mersin'de baraj gölüne giren genç boğuldu

'in Tarsus ilçesinde Berdan Baraj Gölü kıyısına gelen Aslan Tamuçu, sıcak havadan bunalıp, suya girdi.

Tamuçu'nun bir süre sonra gözden kaybolduğunu gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve dalgıç polisler sevk edildi.

CANSIZ BEDENİNE DALGIÇLAR ULAŞTI

Dalgıçların yaptığı arama çalışması sonucu Tamuçu'nun cansız bedenine ulaşıldı.

Olay yerindeki incelemenin ardından Tamuçu'nun cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. 

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