Mersin'de bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Y.D. idaresindeki 34 EHJ 658 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Takbaş mevkisinde bariyere çarptı.



Kazada araçtaki Y.D. ile 3 kişi yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.