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Mersin'de beklenen sağanak nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime bugün için ara verildi.

Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamada, bugün kent genelinde kuvvetli sağanak beklendiği, bunun da olumsuzluklara yol açabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.



Açıklamada, alınan kararla özel eğitim kurumları da dahil olmak üzere ilk, orta ve lise dengi okullarda bugün eğitim ve öğretime ara verildiği, kent genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.



Vali Ali İhsan Su da Twitter'dan "Değerli veliler, kıymetli öğrenciler, kuvvetli sağanak yağış ve beraberinde oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle 06.12.2018 Perşembe günü ilimiz genelinde eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir" şeklinde açıklama yaptı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada ise Mersin'in merkez Toroslar, Yenişehir, Akdeniz ve Mezitli ilçeleri ile Silifke, Erdemli ve Tarsus ilçelerinde aralıklarla devam eden yağışın, gece saatlerinden itibaren şiddetini artıracağı ve cuma sabahına kadar devam edeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.