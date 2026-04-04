Mersin'de Berdan Çayı'na atlayan genç, suda kayboldu

Akşam saatlerinde Tarsus ilçesinde şelale bölgesinde Berdan Çayı'na atlayan Batu Yetiş Kerem Kaplan, akıntıya kapıldı.



Akıntıyla suda sürüklenen genç, bir süre sonra gözden kayboldu.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine dalgıç polis sevk edildi, Kaplan'nın bulunması için Berdan Çayı'nda arama çalışması başlatıldı.



AĞAÇ DALINA TUTUNMAYA ÇALIŞTIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTI



Kaplan’ın, kurtulmak için bir ağaç dalına tutunmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde ağaç dalına tutunmaya çalışan Kaplan’ın akıntıya dayanamayıp kaybolduğu anlar yer aldı.



Ekiplerin çalışması devam ediyor.