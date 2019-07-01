Mersin’de son bir haftada 11 kişi "metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle Toros Devlet Hastanesi ile Mersin Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.
Toros Devlet Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Mehmet A. (65) ve Ünsal D. (58) yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Tedavileri tamamlanan 6 kişi taburcu edilirken, 3 kişinin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Bu arada, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mersin'de bir haftada metil alkolden 11 kişi hastanelik oldu: 2’si kurtarılamadı
Anadolu AjansıTürkiye
Mersin'de son bir haftada "metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle hastanelere kaldırılan 11 kişiden 2'si hayatını kaybetti.
Mersin’de son bir haftada 11 kişi "metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle Toros Devlet Hastanesi ile Mersin Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.