Mersin'de bir kişi denizde ölü bulundu
Mersin'in Silifke ilçesinde bir kişinin denizde cansız bedeni bulundu. Cansız bedenin 56 yaşındaki Zeynel Yaman Üstün'e ait olduğu belirlendi.
Mersin'de bir kişinin denizde cansız bedeni bulundu.
Silifke'ye bağlı Akkum plajında sabah saatlerinde kıyıda bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.
Bunun üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri edildi. Sahile ayakkabısını, pantolon ve cüzdanını bırakıp denize girdiği değerlendirilen Zeynel Yaman Üstün'ün öldüğü belirlendi.
Çorapları ve üzerinde içlik olan Üstün'ün cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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