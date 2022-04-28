Mersin'de bombalı saldırı hazırlığındaki 6 terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Mersin'de bombalı saldırı hazırlığındaki 6 teröristin gözaltına alındığını duyurdu.

Haberler - ntv.com.tr 28.04.2022 - 09:22

Mersin'de bombalı saldırı hazırlığındaki 6 terörist yakalandı
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İçişleri Bakanlığı, İl Jandarma Komutanlığınca dün Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde düzenlenen operasyon hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

"PKK-KCK silahlı terör örgütünün yurtiçi eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Irak’ın kuzeyindeki Metina, Avaşin Basyan ve Zap bölgelerine yönelik yürütülen Pençe-Kilit operasyonuna misilleme yapmak amacıyla, EYP düzenekli bombalı eylem arayışı içerisinde oldukları tespit edilen 6 terörist, eş zamanlı operasyonla kaldıkları ikametlerde yakalanarak gözaltına alınmıştır.''

Teröristlerin kaldığı yerde yapılan incelemede çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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