Mersin'de bombalı saldırı hazırlığındaki 6 terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Mersin İl Jandarma Komutanlığınca dün Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde düzenlenen operasyon hakkında açıklama yaptı.



Açıklamada şöyle denildi:

"PKK-KCK silahlı terör örgütünün yurtiçi eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Irak’ın kuzeyindeki Metina, Avaşin Basyan ve Zap bölgelerine yönelik yürütülen Pençe-Kilit operasyonuna misilleme yapmak amacıyla, EYP düzenekli bombalı eylem arayışı içerisinde oldukları tespit edilen 6 terörist, eş zamanlı operasyonla kaldıkları ikametlerde yakalanarak gözaltına alınmıştır.''



Teröristlerin kaldığı yerde yapılan incelemede çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.