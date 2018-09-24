Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 70 E 9637 plakalı minibüs, ilçeye bağlı Beçi Mahallesi'nde devrildi.
Kazada, minibüste bulunan Raziye Balcı olay yerinde hayatını kaybetti, Mustafa Erdoğan, Emiş Küçükdemir, Fadime Akbaş, Habib Ünser, Tahsin Güzel ve Abide İlisu yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Balcı'nın cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.
Minibüste bulunan yolcuların İzmir'de vefat eden bir yakınlarının cenaze töreninden döndükleri öğrenildi.
Mersin'de cenazeden dönenleri taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü
Anadolu AjansıTürkiye
Mersin'in Mut ilçesinde cenaze töreninden dönenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 70 E 9637 plakalı minibüs, ilçeye bağlı Beçi Mahallesi'nde devrildi.