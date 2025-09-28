Türkiye'de cinayet işleyen 8 DEAŞ'lı Suriye'de öldürüldü. Operasyonu MİT yürüttü.

Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) minibüsüyle yolcu taşımacılığı yapan Binali Aslan (65), 21 Eylül 2025 tarihniode, sabah işe gitmek üzere evden ayrıldı ancak bir daha kendisinden haber alınamadı.



Aracıyla ortadan kaybolan Aslan'ın, AŞTİ'de yanına yaklaşan iki kişinin kendilerini Gölbaşı'na götürmesini istemesi üzerine şüphelileri aracına aldığı öğrenildi.



Ailesi, Aslan için polis ve jandarmaya kayıp başvurusu yaptı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Aslan'a ait aracın Hatay'a doğru gittiğini ve kimliği belirsiz kişilerce kullanıldığını tespit etti.



Yapılan aramada Binali Aslan'ın cansız bedeni, dün Mersin'in Tarsus ilçesinde ormanlık alanda gömülmüş halde bulundu.



Mersin Adli Tıp Kurumundaki incelemenin ardından Ankara'ya getirilen Aslan'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.



ÖLDÜRÜP SURİYE'YE GEÇİŞ YAPTILAR

İçişleri Bakanlığı, Binali Aslan'ın ölümüne ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Aslan'ın DEAŞ terör örgütü üyelerince katledildiği belirtildi. Suriye'de MİT tarafından düzenlenen operasyonda cinayet şüphelilerinin 8’inin ölü, 2’sinin yaralı, 4’ünün sağ olarak ele geçirildiği belirtildi.



Açıklama şöyle:



"Binali Aslan isimli vatandaşımızın aracını kiralayan ve daha sonra vatandaşımızı öldüren DEAŞ terör örgütü görüşlerini benimsemiş 14 kişilik ailenin Suriye’ye geçiş yaptığının belirlenmesi üzerine;



MİT Başkanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin Suriye İdlip-Atme bölgesindeki adreste kaldıkları tespit edilmiştir.



Suriye İç Güvenlik Servisi ile koordineli, adrese yönelik yapılan operasyonda teslim ol çağrılarına ateşle karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, şüphelilerin 8’i ölü, 2’si yaralı, 4’ü sağ olarak ele geçirilmiştir."



TÜRKİYE'YE İADE EDİLDİLER

Suriye’de ele geçirilen şüphelilerin Türkiye'ye iade edildiği belirtilen açıklamada devamle şunlar kaydedildi:

"Gasp edilen aracın geçiş güzergahlarında yapılan çalışmalarda; Mersin’in Tarsus ilçesi Kaburgediği Köyü’nde Mersin İl Jandarma Komutanlığı ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğünce ortak yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında, araç sahibi B.A. isimli vatandaşımız, ormanlık bölgede toprağa gömülü vaziyette bulunmuştur.



Ailenin olaydan önce Ankara’da M.A ve N.S isimli şahısların ikametinde konakladıklarının tespit edilmesi üzerine, şüpheliler Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzce yakalandı ve sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.



Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızı, MİT Görevlilerimizi, EGM İstihbarat Başkanlığımızı, TEM Daire Başkanlığımızı, Suriye İç Güvenlik Servisini, Mersin İl Jandarma Komutanlığımızı, Mersin ve Ankara İl Emniyet Müdürlüklerimizi ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyoruz."