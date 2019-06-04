Mersin'in Tarsus ilçesi Tekeliören Mahallesi'nde ikamet eden Emel Yalçın (62), evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu.

Yalçın'ın, sabah saatlerinde evine gelen B.C. (57) tarafından öldürüldüğü iddiası üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Yalçın'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.