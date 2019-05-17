Mersin'in Tarsus ilçesinde terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa'da yürütülen bir soruşturma kapsamında aranan 2 DAEŞ şüphelisinin, Tarsus ilçesinde saklandıkları tespit edildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bahşiş Mahallesi'nde bir ikamete düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu Muhammed E. (54) ile oğlu S.E. (17) yakalandı.
Örgütün üst yöneticileriyle irtibatlarının olduğu belirlenen şüpheliler, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Zanlıların sorgusu sürüyor.
Mersin'de DAEŞ operasyonu: 2 gözaltı
Anadolu AjansıTürkiye
Şanlıurfa'da yürütülen soruşturma kapsamında aranan DAEŞ şüphelisi baba ve oğul, Mersin'de yakalandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.