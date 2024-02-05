Mersin’de DAEŞ operasyonu: 2 tutuklama

Türkiye’ye sahte kimlikle girdikleri tespit edilen yabancı uyruklu F.A. ve R.M.A.’nın, geçmişte DAEŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgütün ideolojisi doğrultusunda Mersin’de hücre evi yapılanması arayışında oldukları, kentteki örgüt mensuplarına barınma ve nakdi yardımda bulundukları belirlendi.



Operasyonla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.