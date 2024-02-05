Mersin’de DAEŞ operasyonu: 2 tutuklama

Milli İstihbarat Teşkilatı ve polis, Mersin’de terör örgütü DAEŞ’e yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 2 kişi tutuklandı.

Mersin’de DAEŞ operasyonu: 2 tutuklama

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’de terör örgütü ’e yönelik operasyonda gözalına alınan 2 kişi tutuklandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerinin ortaklığında, DAEŞ terör örgütü üyelerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı.

Mersin’de DAEŞ operasyonu: 2 tutuklama - 1

’ye sahte kimlikle girdikleri tespit edilen yabancı uyruklu F.A. ve R.M.A.’nın, geçmişte DAEŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgütün ideolojisi doğrultusunda Mersin’de hücre evi yapılanması arayışında oldukları, kentteki örgüt mensuplarına barınma ve nakdi yardımda bulundukları belirlendi.

Operasyonla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

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