Mersin'de DAEŞ operasyonu: 6 tutuklama

Mersin'de terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Mersin'de DAEŞ operasyonu: 6 tutuklama

'de polis ekipleri, örgütü içerisinde geçmiş dönemde silahlı faaliyet yürüten, örgütün ideolojisi doğrultusunda eleman temin etmeye çalışan ve yurt dışına kaçma arayışında olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü sınır dışı edildi.

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