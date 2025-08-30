Mersin'de DAEŞ operasyonu: 8 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü DAEŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.



Kimliği belirlenen şüphelilerin adreslerine özel harekat ekiplerinin de katılımıyla dron destekli operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI



Operasyonda, geçmiş dönemde terör örgütü DAEŞ içinde silahlı faaliyet yürüttükleri ve örgütün ideolojisi doğrultusunda hareket ederek eleman kazandırmaya çalıştıkları tespit edilen W.N.M.A.B, S.N.M.B, N.N.M.A.B, B.A.A, M.I, E.E, H.H.J ve M.K. yakalandı.



Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.