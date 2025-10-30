Mersin'de DAEŞ operasyonu: İki tutuklama

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DAEŞ'in finans kaynaklarının ortaya çıkarılması, faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerin çalışmasında terör örgütüne finans sağlayan iki şüpheli belirlendi.

Belirlenen şüphelilerin yakalanması için Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde merkez Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.