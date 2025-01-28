Mersin'de dedesi ve büyükannesini öldüren zanlı tutuklandı

Kültür Mahallesi'nde dün yaşanan olayda, tartıştığı dedesi Hüseyin (74) ve büyükannesi Gülizar Ateş'i (70) bıçaklayıp olay yerinden kaçan şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Mut ilçesinde dün Kültür Mahallesi'nde dedesi ve büyükannesinin evine giden, uyuşturucu bağımlısı olduğu ve geçen hafta cezaevinden çıktığı iddia edilen H. Ateş arasında tartışma çıkmış dedesi ve büyükannesini bıçaklayan zanlı, olay yerinden kaçmıştı.



Hayatını kaybettiği belirlenen çiftin cenazeleri, Mut Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.





