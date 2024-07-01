Mersin'de define operasyonu! Yeraltı geçidi bulundu

Mersin'de define bulmak için iki farklı noktada kaçak kazı yapan 6 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakaladı.

Mersin'de define operasyonu! Yeraltı geçidi bulundu

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Erdemli ve Mezitli ilçeleri sınırlarında yaptığı araştırma da tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan iki farklı grubu belirledi.

Bunun üzerine belirlenen şüphelileri takibe alan jandarma ekipleri eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda Erdemli ilçesinde 2, Mezitli ilçesinde ise 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Ekipler, kaçak kazı olaylarında kullanılan çok sayıda malzeme de ele geçirdi. Şüpheliler, işlemleri tamamlanmak üzere jandarmaya götürüldü.

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