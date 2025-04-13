Mersin'de definecilere suçüstü

Mersin'de define aramak amacıyla kaçak kazı yapan dört şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan dört şüpheli, ekiplerin yaptığı çalışmada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Bölgede yapılan aramalarda üç detektör, iki pointer cihazı, beş manuel alan tarama çubuğu ile kaçak kazıda kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıslar ise işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.