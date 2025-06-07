Mersin'de denizde erkek cesedi bulundu

Mersin'de deniz içinde 70 yaşındaki erkek bir şahsın cansız bedeni bulundu.

Mersin'de denizde erkek cesedi bulundu

'de denizde bir şahsın hareketsiz olduğunu görenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Bölgeye giden ekipler duvar dibinde denizin içindeki şahsın öldüğünü belirleyerek cansız bedenini çıkardı.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Yapılan inceleme ölen şahsın 70 yaşındaki Cahit Sevi olduğu öğrenildi.
Üzerinde kıyafetleri olan Sevi'nin düşerek hayatını kaybettiğinin değerlendirildiği öğrenildi.

Sevi'nin cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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