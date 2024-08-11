Mersin’de denize giren bir kişi boğuldu

Mersin'in Silifke ilçesinde gece denize giren bir kişinin cansız bedeni gün ağırınca bulundu.

Mersin’de denize giren bir kişi boğuldu

Olay, İlçeye bağlı Atakent Mahallesi Susanoğlu Plajında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 34 yaşındaki S.K. ailesiyle gece denize girdi. Aile bireyleri denizden çıkarken S.K'den haber alınamadı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi.

Sabaha kadar süren çalışmalarda şahsın cansız bedenini 50 metre açıkta 5 metre derinlikte dalgıçlar tarafından buldu.

Kıyıya çıkartılan şahsın cansız bedeni daha sonra otopsi için adli tıpa götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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