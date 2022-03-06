Mersin'de denizi kirleten 33 gemiye 57 milyon 40 bin 917 lira ceza kesildi

Mersin'de, havadan yapılan kontrollerde denizi kirlettiği tespit edilen 33 gemiye 57 milyon 40 bin 917 lira para cezası verildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 06.03.2022 - 13:28

Mersin'de denizi kirleten 33 gemiye 57 milyon 40 bin 917 lira ceza kesildi

İlişkili Haberler

Mersin'de dere suyu, denizin rengini kahverengiye dönüştürdü

Mersin'de dere suyu, denizin rengini kahverengiye dönüştürdü

 'de, son 35 ayda havadan yapılan kontrollerde denizi kirlettiği belirlenen 33 gemiye 57 milyon 40 bin 917 lira ceza uygulandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen deniz denetim ve temizlik çalışmalarıyla denizler korunup, çevresel atıkların deniz canlılarına verdiği zarar minimumuma indiriliyor.

Üç deniz denetim teknesi, deniz süpürgesi ve fiber teknenin yanı sıra deniz yüzeyinden çöp toplayan personelle kapsamlı temizlik yapılıyor.

Bu kapsamda denizde dron ile gerçekleştirilen denetimlerde de denizi kirleten gemilere cezai işlem uygulanıyor.

Ekiplerin, 2019'un nisan ayından bu yana havadan yaptığı denetimlerde, 33 gemiye 57 milyon 40 bin 917 lira ceza kesildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...