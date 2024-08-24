Mersin'de denizi kirleten gemilere 15 milyon dolar ceza

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan alınan yetkiyle kentte deniz kirliği konusunda çalışmaların büyük bir titizlikle sürdüğünü kaydetti.

Başkan Seçer, 321 kilometre sahil şeridinin bulunduğu kentte birçok sektörün faaliyetinin olduğu gibi turizm ve gemi taşımacılığının da ön planda olduğuna dikkat çekerek, bunun beraberinde deniz kirliliğini de getirdiğini söyledi.

Başkan Seçer, deniz kirliliğinin yüzde 80'i karasal, yüzde 20'sini de diğer etkenlere dayandığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Derelere atılan çöplerden, bırakılan kanalizasyona kadar birçok yabancı madde direkt denize ulaşabilir. Hatta caddelere, sokaklara atılan, izmariti de yabancı madde olarak kanalizasyon sistemleri ile direkt denize ulaşabilir. Vatandaşlarımız da sahillerimizin çok kirli olmasından ve zamanında yeterli temizlik yapılmadığından şikayet ederler. Oysaki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Deniz Çöpleri Eylem Planına göre, kurumların görevleri, sorumlulukları verilmiş. Burada şöyle diyor, ilçe belediyeleri sınırlarındaki deniz kıyılarında düzenli olarak temizlik yapmak durumunda.

