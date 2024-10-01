Mersin'de doğalgaz patlaması

Mersin'in Tarsus ilçesinde, altyapı çalışmaları sırasında iş makinesinin doğalgaz borusunu delmesi sonucu patlama meydana geldi.

Mersin'de doğalgaz patlaması

'in Tarsus ilçesi Hürriyet Mahallesi Yavuz Donat Bulvarı'nda iş makineleriyle yürütülen hızlı tren altyapı çalışmaları sırasında ana borusu delindi.

Basınçlı gazın dışarı çıkması sonucu meydana gelen patlamada, çevreye toprak ve taş parçaları savruldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, güvenlik şeridiyle yolu trafiğe kapattı, çevrede önlem aldı.

Ekiplerce, bölgedeki borulardan sağlanan doğalgaz akışı kesildi.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, esnasında büyük sarsıntı yaşadıklarını ifade etti.

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