Mersin'de dolandırıcılık gerekçesiyle yakalanan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre; paravan şirketler aracılığıyla banka hesapları açtıran kredi ve yatırım vaadiyle haksız kazanç elde eden, kapora ve senet karşılığında ev satma vaadiyle dolandırıcılık yapan zanlılara yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler tarafından dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 15 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde ele geçirilen paravan şirketler adına düzenlenen evrak ve kaşeler ile 15 cep telefonu inceleme altına alındı.

Kimlikleri belirlenen ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.B, M.E, Ö.T, A.O.Ö, V.Y, M.M.A, İ.S.K, F.A, K.P, M.A. tutuklanırken; E.B, H.K, S.C, Z.G. ve D.R. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.