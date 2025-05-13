Mersin’de dolu etkili oldu, karayolu trafiğe kapandı

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde dolu yağışı etkili olurken, Çamlıyayla-Tarsus yolu beyaza büründü. Dolu yağışından dolayı bazı köy yollar ulaşıma kapanırken, belediye ekipleri dolu küreme mesaisine çıktı.



Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle Tarsus-Çamlıyayla Karayolunun Atdağ ile Ulmeres arasındaki bölüm kar yağışını andıran, boyu 25 santimetreye ulaşan dolu birikintisi nedeniyle ulaşıma kapandı.