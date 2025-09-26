Mersin'de düzensiz göçmenler yakalandı

Mersin'de düzensiz göçmenlere yapılan operasyonda 14 göçmen yakalandı. 4 göçmen kaçakçısı ise tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Mersin Gümrük Muhafaza ve İstihbarat Müdürlüğünce düzensiz göçmenlere yönelik çalışma başlatıldı.

Operasyonda yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla A.S., A.T., M.C. ve A.A. gözaltına alındı.

GÖÇMEN KAÇAKÇILARI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından ülkelerine gönderildi.

