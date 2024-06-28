Mersin'de ehliyetine el konulan o sürücü adli kontrolle serbest kaldı

Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Ercan E.'ye alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı, ehliyetine el konuldu. Emniyette ifadesi alınan sürücü, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkartılan sürücü adli kontrolle serbest kaldı.

Öte yandan ağır yaralanan genç kızın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü bildirildi.



KAZI ANI GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ



Bu arada, genç kızın ağır yaralandığı kaza anı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntülerde, hafif ticari aracın sollamak istediği minibüse arkadan çarparak kontrolden çıkıp yolda yürüyen genç kıza çarparak köprüden aşağı düşürdüğü anlar yer aldı.