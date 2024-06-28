Mersin'de ehliyetine el konulan o sürücü adli kontrolle serbest kaldı

Mersin'de önce minibüse ardından da kaldırımda yürüyen genç kıza çarpıp köprüden aşağı düşürerek ağır yaralanmasına neden olan sürücünün ehliyetin el konuldu, alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı, mahkemeden ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Mersin'de ehliyetine el konulan o sürücü adli kontrolle serbest kaldı

Kaza dün sabah merkez Yenişehir ilçesi Pirireis Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Erdemli istikametinden çarşı istikametine seyir halindeki Ercan E. (41) yönetimindeki hafif ticari araç, önce sollamaya çalıştığı önündeki minibüse arkadan çarptı, ardından sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki çöp konteyneri ile birlikte yolda yürüyen 21 yaşındaki Beyza M.'ye (21) çarparak köprüden aşağı düşürdü.

Kazaya karışan araç köprü kenarında asılı kalırken, yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen genç kız ise ağır yaralandı.

Yaralı Beyza M., ambulansla kaldırıldığı Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Mersin'de ehliyetine el konulan o sürücü adli kontrolle serbest kaldı - 1

Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Ercan E.'ye alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı, ehliyetine el konuldu. Emniyette ifadesi alınan sürücü, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkartılan sürücü adli kontrolle serbest kaldı.
Öte yandan ağır yaralanan genç kızın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

KAZI ANI GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bu arada, genç kızın ağır yaralandığı kaza anı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntülerde, hafif ticari aracın sollamak istediği minibüse arkadan çarparak kontrolden çıkıp yolda yürüyen genç kıza çarparak köprüden aşağı düşürdüğü anlar yer aldı.

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