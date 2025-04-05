Mersin'de ele geçirildi: Otomobil değil silah deposu

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri koordineli olarak çalışma yaptı.

Ekiplerin silah kaçakçılığıyla ilgili yaptığı çalışmada bir otomobili durduran polis, içindeki şüpheliler R.O ve H.O.'yu gözaltına aldı.

44 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Araçta yapılan detaylı aramada çeşitli bölmelere gizlenmiş 44 adet tabanca ve 44 adet şarjör ele geçirildi.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyete götürülen iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden R.O. nöbetçi mahkemece tutuklandı, H.O. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.



