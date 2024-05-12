Mersin'de engelli gençlerin askerlik heyecanı

Mersin'de engelli gençler 1 günlüğüne askerlik heyecanı yaşadı. Eğitimlerini tamamlayan 75 genç yemin ederek terhis belgelerini aldı.

Mersin'de engelli gençlerin askerlik heyecanı

'de 75 engelli genç, temsili askerlik uygulaması kapsamında 1 günlük askerlik yaptı.

Valiliğin açıklamasına göre, engelli gençler için Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığınca "Temsili Yemin ve Terhis Töreni" düzenlendi.

Törende konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, 'nin büyük ve şanlı bir orduya sahip olduğunu belirterek, "Sevgili kardeşlerimizle gurur duyuyor, unutulmaz bir gün yaşıyoruz. İnanıyorum ki bu hatıralar, sizler ve bizler tarafından ömür boyunca unutulmayacaktır." dedi.

Temsili askerlik yapan Beytullah Güven ise 1 günlüğüne de olsa vatani görevde yer almanın gurur verici olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından eğitimlerini tamamlayan 75 genç yemin etti, terhis belgelerini aldı.

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