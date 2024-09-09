Mersin'de eski sevgilisinin kurşunladığı ikinci kadın da öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde kendisiyle barışmak isteyen ancak reddedilen Çetin Gençay (36) tarafından silahla vurularak ağır yaralanan Hamiyet Çetin Görmezer (43) de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Mersin'de eski sevgilisinin kurşunladığı ikinci kadın da öldü

6 Ağustos'ta yaşanan olayda iddiaya göre, Çetin Gençay, 3 yıl birlikte olup, ayrıldığı Hamiyet Çetin Görmezer'i çalıştığı fabrikadan çıkışında bekledi. Gençay, Hamiyet Çetin Görmezer ile yanındaki arkadaşı Feriye Gözüala (25) ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Gençay, yanındaki tabancayla iki kadına da ateş etti.

Gözüala, olay yerinde öldü, Görmezer ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden uzaklaşan Gençay, 100 metre ileride aynı tabanca ile başına ateş ederek intihar etti.

Hastanede tedavi altına alınan Görmezer de bugün hayatını kaybetti.

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