Mersin'de esrarengiz olay: Dört genç oto yıkamacıda ölü bulundu

Mersin'in Toroslar ilçesindeki bir oto yıkamacıda, dört gencin cansız bedenleri bulundu.

Mersin'de esrarengiz olay: Dört genç oto yıkamacıda ölü bulundu

'de dört gençten acı haber geldi.

Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü Osmaniye Şehit Burak Yılmaz Polis Merkezi ekipleri, arkadaş olan çocuklarına ulaşamayan ailelerin ihbarı üzerine Sağlık Mahallesi'ndeki oto yıkamacıya gitti.

DÖRT VE BİR KÖPEK ÖLÜ BULUNDU

İş yerine giren ekipler, çalışır vaziyetteki otomobilin içerisindeki dükkan sahibi Arda G. (22) ile arkadaşları Yiğithan U. (25) ve Abdulvahit B.'nin (24) yanı sıra lavabo önündeki Batuhan A.'nın (18) yaşamını yitirdiğini belirledi. Ekipler, iş yerindeki bir köpeğin de telef olduğunu tespit etti.

Mersin'de esrarengiz olay: Dört genç oto yıkamacıda ölü bulundu - 1 Arda G. ve Yiğithan U.

Oto yıkamacıdaki incelemede, uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ve tabanca ele geçirildi.

İlk tespitlere göre vücutlarında ateşli silah yaralanması bulunmayan gençlerin cenazeleri, incelemenin ardından Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mersin'de esrarengiz olay: Dört genç oto yıkamacıda ölü bulundu - 2 Yaşamını yitiren gençlerden ikisinin, park halindeki otomobili oto yıkamacının içerisine sürmeleri güvenlik kamerasınca görüntülendi.

KESİN NEDENLERİ OTOPSİ İLE BELLİ OLACAK

Kepenkleri kapalı olan iş yerinde uyuşturucu kullanımı veya egzoz gazı zehirlenmesi nedeniyle yaşamlarını yitirdikleri değerlendirilen gençlerin kesin ölüm sebebi, otopsi sonucu belirlenecek.

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