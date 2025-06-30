Mersin'de esrarengiz olay: Dört genç oto yıkamacıda ölü bulundu
Mersin'in Toroslar ilçesindeki bir oto yıkamacıda, dört gencin cansız bedenleri bulundu.
Mersin'de dört gençten acı haber geldi.
Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü Osmaniye Şehit Burak Yılmaz Polis Merkezi ekipleri, arkadaş olan çocuklarına ulaşamayan ailelerin ihbarı üzerine Sağlık Mahallesi'ndeki oto yıkamacıya gitti.
DÖRT GENÇ VE BİR KÖPEK ÖLÜ BULUNDU
İş yerine giren ekipler, çalışır vaziyetteki otomobilin içerisindeki dükkan sahibi Arda G. (22) ile arkadaşları Yiğithan U. (25) ve Abdulvahit B.'nin (24) yanı sıra lavabo önündeki Batuhan A.'nın (18) yaşamını yitirdiğini belirledi. Ekipler, iş yerindeki bir köpeğin de telef olduğunu tespit etti.
Oto yıkamacıdaki incelemede, uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ve tabanca ele geçirildi.
İlk tespitlere göre vücutlarında ateşli silah yaralanması bulunmayan gençlerin cenazeleri, incelemenin ardından Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
KESİN ÖLÜM NEDENLERİ OTOPSİ İLE BELLİ OLACAK
Kepenkleri kapalı olan iş yerinde uyuşturucu kullanımı veya egzoz gazı zehirlenmesi nedeniyle yaşamlarını yitirdikleri değerlendirilen gençlerin kesin ölüm sebebi, otopsi sonucu belirlenecek.
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