Mersin'de esrarengiz olay: Dört genç oto yıkamacıda ölü bulundu

Mersin'de dört gençten acı haber geldi.



Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü Osmaniye Şehit Burak Yılmaz Polis Merkezi ekipleri, arkadaş olan çocuklarına ulaşamayan ailelerin ihbarı üzerine Sağlık Mahallesi'ndeki oto yıkamacıya gitti.

DÖRT GENÇ VE BİR KÖPEK ÖLÜ BULUNDU



İş yerine giren ekipler, çalışır vaziyetteki otomobilin içerisindeki dükkan sahibi Arda G. (22) ile arkadaşları Yiğithan U. (25) ve Abdulvahit B.'nin (24) yanı sıra lavabo önündeki Batuhan A.'nın (18) yaşamını yitirdiğini belirledi. Ekipler, iş yerindeki bir köpeğin de telef olduğunu tespit etti.