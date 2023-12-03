Mersin'de evinde tarihi eser bulunan şüpheli gözaltına alındı

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde bir şüphelinin evinde yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen insan figürlü heykeller ele geçirildi.

Mersin'de evinde tarihi eser bulunan şüpheli gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren ekipler, Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy Mahallesi'nde elinde tarihi eser bulunduğu belirlenen bir kişiyi takibe aldı.

Yapılan takip ve araştırma sonrası düzenlenen operasyonda şüpheli şahıs gözaltına alınırken, evinde ve aracında yapılan aramalarda 6 adet insan figürlü heykel ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler incelenmek üzere Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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