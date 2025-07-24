Mersin'de evlat dehşeti: Annesini bıçaklayarak öldürdü
Mersin'in Mut ilçesinde, akıl sağlığının yerinde olmadığı öne sürülen bir kişi annesini bıçaklayıp öldürdü.
Mersin'in Mut ilçesi Deveci Mahallesi'ndeki apartmandan gelen sesleri duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekipler, Ali D.'nin (48), annesi Belkıs Keskin'i (68) bıçaklayarak öldürdüğünü belirledi.
Kadının cenazesi, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Akıl sağlığının yerinde olmadığı iddia edilen Ali D. gözaltına alındı.
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