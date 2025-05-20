Mersin'de fabrika yangını: TOMA da müdahale etti

Mersin'de elektronik eşya üretilen fabrikada sabah saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerine TOMA'lar da destek verdi, alevler kontrol altına alındı.

Mersin'de fabrika yangını: TOMA da müdahale etti

'in merkez Toroslar ilçesinde ses ve görüntü sistemleri üretilen fabrikada sabah erken saatlerde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevrede önlem alınmasının ardından alevlere müdahale eden itfaiye ekiplerine emniyete ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da destek verdi.

Yer yer patlama seslerinin duyulduğu fabrikanın bulunduğu bulvar tek yönlü ulaşıma kapatıldı.

Alevler öğle saatlerinde kontrol altına alındı.  

Mersin'de fabrika yangını: TOMA da müdahale etti - 1 Yangınla mücadelede TOMA'lar da görev aldı. 

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