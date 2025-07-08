Mersin'de feci kaza: 1 ölü

Mersin'de Mehmet Ummak yönetimindeki otomobil, Silifke ilçesi Narlıkuyu Mahallesi D-400 Karayolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Karşı şeride geçen araç, yol kenarına devrilip ters döndü.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin incelemesinde araçtaki sürücünün yaşamını yitirdiği, E.U.A.'nın ise ağır yaralandığı belirlendi.



Yaralı E.U.A., ambulansla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, Ummak'ın cesedi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

