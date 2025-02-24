Mersin'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Mersin'de O.Ö.'nün kullandığı, plakası öğrenilemeyen kamyonet, Tarsus ilçesi Çağbaşı Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Sürücü O.Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekibi, araçtaki 2 yaralıyı Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı.



Kamyonetin kanaldan çıkarılması için çalışma başlatıldı.