Mersin'de feci kaza: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Mersin'de C.T. (20) yönetimindeki otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Akgedik mevkisinde Ş.G.Y. (26) yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada otomobildeki Emrullah Demirbaş (19) yaşamını yitirdi, sürücü C.T. ile H.B. (20) ve E.A. (20) ağır yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



TIR sürücüsü Ş.G.Y. ise ifadesine başvurulmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.