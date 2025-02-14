Mersin'de feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Mersin'in Silifke ilçesinde karşı şeride geçen TIR, kamyon ve otomobile çarptı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Mersin'de feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

'de meydana gelen kazada 1 kişi öldü.

Silifke ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi sınırlarında Mersin-Antalya D-400 Karayolu'nda, Mersin istikametine giden Mustafa C. idaresindeki çimento taşıyan TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip, Ela M.’nin kullandığı otomobil ile İbrahim Halil D.’nin yönetimindeki kamyona çarptı.

Kazada kamyon sürücüsü İbrahim Halil D. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada diğer araçların sürücüleriyle birlikte 4 kişi de yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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