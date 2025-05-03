Mersin'de feci kaza: 12 yaşındaki çocuk can verdi

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerinde Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi hal bölgesinde meydana geldi.

Bir otomobil, bisikletle giden 12 yaşındaki G.O’ya çarptı.

Kazada çocuk ağır yaralanırken çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralı çocuğu önce Bozyazı'da hastaneye kaldırdı. İlk müdahalesi yapılan G.O, Anamur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen G.O, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

