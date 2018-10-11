Mersin'in Anamur ilçesinde, Ermenek-Anamur Karayolu'ndaki Çeltikçi Ortaokulu önünde Anamur yönüne giden İbrahim Uncu'nun kullandığı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Mahmut Sekin’in (31) kullandığı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.
Çevreden kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi geldi.
Kazada sürücülerden Mahmut Sekin ve yanındaki ağabeyi Yusuf Sekin (36) yaşamını yitirirken, diğer sürücü İbrahim Uncu ve her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı.
Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Mersin'de feci kaza: 2 kardeş hayatını kaybetti
DHATürkiye
Mersin'in Anamur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kardeş yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.
Mersin'in Anamur ilçesinde, Ermenek-Anamur Karayolu'ndaki Çeltikçi Ortaokulu önünde Anamur yönüne giden İbrahim Uncu'nun kullandığı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Mahmut Sekin’in (31) kullandığı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.