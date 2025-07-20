Mersin'de feci kaza: Bir ölü, bir yaralı
Mersin'de kamyonla çarpışan motosikletteki bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesi Duatepe Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı'nda Sabah Kaplan'ın (77) kullandığı motosiklet ile Seyhan Ş. (39) idaresindeki kamyon çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
BİR KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Motosikletteki Emel Kaplan'ın (71) yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekibi, ağır yaralanan sürücü Sabah Kaplan'ı ambulansla özel hastaneye kaldırdı.
Öte yandan kazaya karılan Seyhan Ş. ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
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