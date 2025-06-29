Mersin'de feci kaza: Önce eve çarptı sonra devrildi

Mersin'de kamyon, yol kenarındaki eve çarpıp devrildi. Ev hasar görürken devrilen kamyonun sürücüsü ise hayatını kaybetti.

Mersin'de feci kaza: Önce eve çarptı sonra devrildi

Kaza, Toroslar ilçesi Fındıkpınarı Mahallesi Beşgöz mevkisinde meydana geldi.

Yakup Ç.'nin kullandığı kamyon, yokuş aşağı giderken sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yol kenarındaki iki katlı bir eve çarpan kamyon devrildi.
Kazayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

EV YIKILDI

Evin bir kısmının yıkıldığı kaza yerinde jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze hastane morguna gönderildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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